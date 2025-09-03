Врач Барагунова: сладкая пища не разрушает зубы

Фото: depositphotos/bit245

Сахар не оказывает непосредственного разрушительного воздействия на зубную эмаль. Об этом заявила ортодонт Марьяна Барагунова в беседе с "Газетой.ру".

Специалист объяснила, что проблема возникает, когда остатки сладкой пищи остаются на поверхности зубов или застревают между ними. В такой среде начинают активно размножаться бактерии, которые вырабатывают кислоты. Именно они и являются причиной кариеса.

При этом особую опасность, по мнению ортодонта, представляют продукты с липкой текстурой, например ириски, карамель, мармелад, зефир и шоколадные батончики. Подобные сладости остаются в полости рта надолго, прилипая к эмали и скапливаясь в труднодоступных местах.

Также Барагунова обратила внимание на сладкие газированные напитки. По ее словам, сочетание сахара и кислоты в лимонадах и энергетиках ускоряет разрушение эмали, а регулярное употребление таких напитков без должного ухода за полостью рта значительно увеличивает риск возникновения кариеса.

Тем не менее сладкое не является абсолютным злом, заверила врач.

"Если зубы чистить правильно и регулярно, а также использовать дополнительные средства гигиены – зубную нить и ирригатор – сладости не нанесут значительного вреда. Вопрос не в самих продуктах, а в том, как долго они задерживаются в полости рта", – пояснила она.

В частности, для качественной чистки зубов необходимо уделять ей не менее двух минут дважды в день. Кроме того, важно правильно выполнять процедуру, уделяя внимание не только передним поверхностям зубов, но и боковым, межзубным промежуткам и линии десен, подчеркнула Барагунова.

"При совпадении факторов – сладкая пища, недостаточная гигиена и редкие визиты к стоматологу – зубы неизбежно страдают. Но если соблюдать правила ухода, позволить себе любимый десерт вполне безопасно", – заключила специалист.

