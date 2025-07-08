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08 июля, 22:15

Общество

Стоматологи рассказали, что самопломбирование зубов может привести к опасным последствиям

Стоматологи рассказали, что самопломбирование зубов может привести к опасным последствиям

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Все чаще россияне пытаются лечить зубы самостоятельно, используя наборы для домашнего пломбирования. Стоматологи предупреждают, что подобное самолечение может привести к серьезным осложнениям. В домашних условиях невозможно обеспечить необходимую стерильность.

Неправильная установка пломбы способна вызвать боли, сместить прикус и даже повредить десну. Кроме того, негерметичная пломба приводит к повторному инфицированию, материал может вызвать аллергию, а кариес под временной пломбой продолжает разрушать зуб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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