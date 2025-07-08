Стоматологи рассказали, что самопломбирование зубов может привести к опасным последствиям

Все чаще россияне пытаются лечить зубы самостоятельно, используя наборы для домашнего пломбирования. Стоматологи предупреждают, что подобное самолечение может привести к серьезным осложнениям. В домашних условиях невозможно обеспечить необходимую стерильность.

Неправильная установка пломбы способна вызвать боли, сместить прикус и даже повредить десну. Кроме того, негерметичная пломба приводит к повторному инфицированию, материал может вызвать аллергию, а кариес под временной пломбой продолжает разрушать зуб.

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