10 и 11 июля станут самыми жаркими днями недели в Москве

Москвичей ждет жара до 35 градусов. Самыми знойными днями недели станут четверг и пятница, 10 и 11 июля, когда температура поднимется выше климатической нормы почти на 10 градусов.

По прогнозам, жара продлится до конца недели, а 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года. После этого ожидается возвращение к более привычным для июля показателям.

Из-за аномальной погоды в столице открыты пункты раздачи питьевой воды для пассажиров транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.