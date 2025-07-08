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08 июля, 07:15

Общество

10 и 11 июля станут самыми жаркими днями недели в Москве

10 и 11 июля станут самыми жаркими днями недели в Москве

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Москвичей ждет жара до 35 градусов. Самыми знойными днями недели станут четверг и пятница, 10 и 11 июля, когда температура поднимется выше климатической нормы почти на 10 градусов.

По прогнозам, жара продлится до конца недели, а 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года. После этого ожидается возвращение к более привычным для июля показателям.

Из-за аномальной погоды в столице открыты пункты раздачи питьевой воды для пассажиров транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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