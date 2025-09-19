Эксперт Игонина: игры и техники релаксации помогут развить эмоциональный интеллект у детей

Тема эмоционального интеллекта становится популярнее, отметили психологи. Руководители крупных компаний все больше ценят софт-скиллы – умение работать в команде, вести переговоры и организовывать процессы. О том, как развить эмоциональный интеллект у ребенка и почему нужно начинать делать это в раннем детстве, – в нашем материале.
Почему нужно развивать эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать свои и чужие эмоции, а также использовать эти знания в общении с людьми, пояснила в разговоре с Москвой 24 специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.
"Человеку с развитым эмоциональным интеллектом не мешает грусть, когда надо сделать что-то срочное, злость не противостоит конструктивному общению с другими людьми, а в случае конфликта он умеет сохранять трезвый взгляд на ситуацию", – рассказала она.
В свою очередь, чем лучше ребенок понимает свои и чужие чувства, тем быстрее он будет находить общий язык со сверстниками. Причем развивать навык стоит с раннего возраста с помощью несложных шагов, подчеркнула психолог.
Активное обсуждение
Необходимо регулярно разговаривать с ребенком о его чувствах, делиться своими переживаниями. Это поможет ему не только лучше понимать и называть свои эмоции, но и распознавать чужие.
"Спрашивайте, как он себя чувствует в разных ситуациях, обсуждайте, почему он что-то испытывает. Лучше, чтобы такие "уроки" были непосредственными и спонтанными. И для этого самое первое – использовать собственный пример", – отметила Игонина.
Анализ ситуаций и чтение
Полезным будет совместное чтение книг и обсуждение историй, в которых герои переживают различные эмоции.
Читая любую сказку, просматривая мультик или кино, нужно делать паузы и, прежде всего, спрашивать у ребенка, что произошло и из-за чего поменялось настроение героя, а также как исправить ситуацию.
Примеры поведения
Для развития эмпатии можно использовать игры: моделировать различные ситуации, требующие эмоционального реагирования, и обсуждать с ребенком, как лучше всего поступить.
В свою очередь, при объяснении чувств и поведения родных и близких нужно стараться избегать специальных терминов вроде выгорания, депрессии или дискомфорта.
"Объясняйте происходящее понятным для ребенка языком", – посоветовала психолог.
Обучение техникам саморегуляции
Детей необходимо учить техникам релаксации, например простому упражнению счета до десяти. Этот метод поможет справиться с сильными эмоциями, отметила Игонина.
На своем примере стоит показывать, как можно справляться с негативом. Как вариант – периодически устраивать бой подушками или семейный конкурс "Кто громче крикнет" в лесу, предложила специалист.
Создание поддерживающего окружения
Не менее важно создать атмосферу, в которой ребенок может открыто выражать свои эмоции и не бояться осуждения, подчеркнула Игонина.
"Поддерживайте его в попытках разобраться в чувствах. Поощряйте за проявление эмпатии, понимания и управления эмоциями. Это поможет ему чувствовать себя комфортно и уверенно, а также будет способствовать развитию его эмоционального интеллекта", – сказала эксперт.
Дети должны знать, что признание в том, что им лень делать уроки или они устали, не вызовет у родных осуждения, заключила Игонина.