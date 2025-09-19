Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о начале работы "Университета предпринимателей" в Москве. Он написал об этом в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что по приказу Владимира Путина столичное правительство и Агентство стратегических инициатив открыло программу, которая позволит объединить науку, бизнес и талантливых студентов. Задачей проекта станет разработка инноваций, нацеленных на изменение жизни граждан Москвы и России.



В 20 мастерских уже работают свыше 300 студентов. Занятия проводятся на базе 8 ведущих вузов Москвы: МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Сеченовского Университета, НИТУ "МИСИС", Сколтеха, НИЯУ "МИФИ", РЭУ имени Г. В. Плеханова.

При этом мастерскими руководят успешные предприниматели из разнообразных сфер. Студентам предстоит создать инновационные продукты в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, биомедицины, умного транспорта и логистики, а также в направлении новых материалов и фудтеха.

Основная часть программы связана с практикой. В частности, студенты на протяжении всего учебного года будут не только работать над проектами в мастерских, но и проходить экспертные сессии, посещать встречи с предпринимателями и выездные мероприятия, которые будут проводиться в компаниях.

Ранее инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ открыл прием заявок на новые бесплатные курсы по искусственному интеллекту (ИИ) для бизнеса, продакт-менеджменту и аналитике данных. Занятия стартуют в октябре и завершатся в декабре.

Для поступления на любое из направлений необходимо заполнить анкету на сайте "Технограда" и записать видеовизитку длительностью 60 секунд. Зачисление на курсы будет проводиться по результатам отбора заявок. На каждый поток примут 35 человек. Прием заявок открыт до 5 октября.