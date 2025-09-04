Форма поиска по сайту

04 сентября, 15:15

Происшествия

Столичная полиция задержала двух мужчин за кражу концертной аппаратуры

Столичная полиция задержала двух мужчин за кражу концертной аппаратуры

В Москве полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении концертного оборудования. По данным оперативников, они арендовывали комплекты сценической аппаратуры, а затем вывозили их на заранее подготовленные точки.

Позже мужчины возвращались туда на фургонах и похищали технику. Водители транспортных средств об этом не знали. Похищенное оборудование злоумышленники продавали. Часть техники удалось вернуть, остальное ищут. Подозреваемые арестованы, возбуждены уголовные дела.

