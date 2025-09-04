SIC Notícias: у разбившегося в Лиссабоне фуникулера могли отказать тормоза

Количество пострадавших после схода фуникулера с рельсов в Лиссабоне увеличилось до 23 человек, сообщили местные СМИ. По последним данным, 17 погибли. Расскажем, что известно о трагедии в Португалии.

Национальный траур

Фото: AP Photo/Armando Franca

О происшествии с фуникулером Elevador da Glória в столице Португалии стало известно вечером 3 сентября. По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с большой силой ударился о здание. По последней информации, пострадали 23 человека, не менее 5 находятся в тяжелом состоянии. Погибшими считаются 17 взрослых: по данным издания SIC Notícias, пока подтверждены 7 мужчин и 8 женщин.

В свою очередь, среди пострадавших не менее 12 женщин и 7 мужчин разных национальностей, среди которых четверо португальцев, два испанца, один кореец, один кабо-вердеец, один канадец, один итальянец, один француз, один швейцарец и один марокканец.

Посольство РФ в Португалии выясняет, есть ли среди них россияне (на настоящий момент информации о гражданах страны не поступало, а дипломаты "находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами", передает ТАСС).

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера

При этом местные журналисты утверждают, что среди пострадавших есть ребенок трех лет, а среди погибших – машинист, который управлял вагоном.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента, но пока не выявили "признаков, указывающих на криминальную составляющую" трагедии, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя полиции Жоау Оливейры. По информации телерадиокомпании RTP, специалисты проведут технический осмотр фуникулера.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы. В связи с произошедшим власти Лиссабона установили трехдневный траур, правительство Португалии объявило четверг днем национального траура, а посольство страны в Москве приспустило флаг.

Обрыв троса

Фото: AP Photo/Armando Franca

Фуникулер Elevador da Glória имеет статус национального памятника: он был открыт в XIX веке. "Глория" соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, а ежегодно фуникулером пользуются более 3 миллионов человек. Однако, как утверждают журналисты, это не первое происшествие с транспортным средством: похожий инцидент, но без жертв, уже был в 2018 году.

В настоящий момент среди причин произошедшего выдвигают версию обрыва троса. Ее в разговоре с изданием SIC Notícias подтвердил инженер и экс-советник мэра Лиссабона Фернанду Нунеш да Силва.



Фернанду Нунеш да Силва инженер и экс-советник мэра Лиссабона Судя по кадрам, скорее всего, оборвался тяговый трос, и, когда он оборвался, тормоза, которые обычно должны срабатывать в подобной ситуации, не сработали.

Тем временем португальский генеральный секретарь Социалистической партии Жозе Луиш Карнейру предложил правительству наладить международные контакты для оказания поддержки семьям погибших и выразил соболезнования.

"Есть несколько иностранных граждан, и очень важно, чтобы министерство иностранных дел могло работать с международными представительствами, аккредитованными в Лиссабоне", – заявил он.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Великобритании рассказал The Guardian, что находится в контакте с португальскими властями и готов "оказать консульскую помощь, если пострадают британские граждане".

Соболезнования в связи с инцидентом выразил лидер Франции Эммануэль Макрон.

"Французы разделяют траур с португальцами в связи с трагической аварией на фуникулере в Лиссабоне", – написал он в соцсети Х.

Президент Европейского парламента Роберт Метсол добавил, что "трагическое происшествие в Элевадор-да-Глория потрясло Европу до глубины души".



Роберт Метсол президент Европейского парламента Европейский парламент сопровождает Португалию в ее национальном трауре приспущенными флагами.

Отмечается, что флаги парламента приспустили в Брюсселе, Страсбурге и Лиссабоне.