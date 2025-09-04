Россиянин найден мертвым на американском фестивале Burning Man

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Власти штата Невада в США подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб россиянин Вадим Круглов. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Першинг.

Отмечается, что тело без признаков жизни было найдено в луже крови в субботу, 30 августа. Позже близкие в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. Также личность погибшего удалось установить благодаря отпечаткам пальцев.

В данный момент полиция штата проводит расследование. Заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Один из друзей Круглова сообщил в интервью РИА Новости, что его родственники и знакомые срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела в Россию и проведения похорон.

Ранее тело россиянина было обнаружено в гостинице на острове Бали в Индонезии. По информации СМИ, тело мужчины на полу пролежало свыше 12 часов, прежде чем его обнаружили. Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадун Ипда Путу Сукарма заявил, что мужчина мог совершить самоубийство.