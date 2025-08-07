Экс-участницу "Дома 2" обнаружили мертвой в Нижнем Новгороде

Фото: vk.com/Полина Малинина

Тело экс-участницы "Дома 2" Полины Малининой обнаружили в одной из квартир Нижнего Новгорода. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, тело было найдено утром 6 августа.

По данным агентства, нижегородский СУ Следственного комитета проводит проверку по делу о смерти девушки с целью выяснить ее причину. По одной из версий Малинина скончалась в результате приема неизвестных веществ.

Известно, что она возглавляла нижегородский филиал модельного агентства. Сотрудники предлагали научить модельному делу и вокалу. Также предлагались курсы теле- и радиоведущих и SMM-специалистов. После окончания обучения работники агентства обещали гарантированное трудоустройство.

Прежде чем приступить к занятиям, клиентам надо было пройти платные онлайн-курсы стоимостью 50–200 тысяч рублей. Для этих целей многие оформляли кредиты. Некоторые клиенты становились сотрудниками агентства, однако вместо трудового договора они подписывали договор об оказании дополнительных платных услуг, не подозревая об этом.

В результате обманных действий пострадали более 300 россиян из 9 субъектов страны. Региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Из 10 подозреваемых 3 арестовали, а Малинина находилась под подпиской о невыезде.