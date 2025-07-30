Тело россиянина обнаружено в лесу Стамбула

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Турецкая полиция обнаружила в лесу в стамбульском районе Бахчекей тело 20-летнего гражданина РФ Усмана Амриева, пишет местная газета Milliyet.

Как сообщается, мужчина скончался от удушья. Его тело нашли с мусорным пакетом на голове. Рядом лежала напечатанная на компьютере записка на русском языке, содержание которой не уточняется.

Кроме того, полицейские обнаружили карту-ключ от номера в гостинице. По ней удалось установить личность погибшего. На данный момент правоохранительные службы проводят проверку с целью понять, идет ли речь о суициде.

Ранее сообщалось об убийстве узбекской певицы Зебои Жахон. По предварительной информации, преступление совершил муж погибшей. Между супругами началась ссора, после чего мужчина задушил артистку руками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. У убитой осталось двое детей.