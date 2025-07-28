Свердловский суд приговорил женщину к 24 годам по делу об убийстве опекаемого ребенка

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Суд приговорил Веронику Наумову к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года, признав ее виновной в убийстве 6-летнего опекаемого ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

Также удовлетворен иск отца убитого мальчика, Наумова выплатит ему 1 миллион рублей.

Она признана виновной в совершении 61 преступления. Среди них – 49 эпизодов незаконного лишения свободы, 5 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизода вовлечения несовершеннолетних в тяжкое и особо тяжкое преступление, 1 эпизод неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также истязание, убийство малолетнего и мошенничество при получении выплат.

Наумову освободили от наказания по эпизодам о неисполнении обязанностей по воспитанию и о мошенничестве из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, племянника Наумовой, Даниила Егольникова, признали виновным в совершении 11 преступлений. Его обвиняли по статьям о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего и истязании ребенка. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима.

В пресс-службе добавили, что Наумова свою вину не признала.

Следствием было установлено, что женщина совершала преступления из-за личной неприязни, в том числе по национальному признаку, передает корреспондент ТАСС слова начальника отдела государственных обвинителей прокуратуры Евгения Коваленко.

Наумова помещала ребенка зимой в подпол без одежды, не давала еды, использовала против него электрошокер, а также привязывала его руки и ноги к дверным ручкам и удерживала в связанном состоянии на диване. В декабре 2022 года, после избиения, она связала ребенку руки и ноги и утопила в наполненной ванной. Смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии.

На основании ходатайства прокурора и из-за резонанса уголовного дела разбирательство проходило в закрытом режиме.

29 июня 2023 года волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. О пропаже ребенка заявили 26 июня, однако следователи установили, что смерть наступила за несколько месяцев до этого. Наумова скрыла гибель мальчика от правоохранителей.

В результате было возбуждено уголовное дело о халатности. Отмечалось, что бездействие должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее воспитание опекаемого, поспособствовало совершению преступления.

