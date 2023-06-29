Родственник заявил, что отец погибшего в Екатеринбурге мальчика хотел забрать его к себе

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Биологический отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика планировал забрать его к себе, когда выйдет из колонии. Об этом РИА Новости рассказал двоюродный брат ребенка Шамсутдин Бобиев.

"Пять лет назад видел его (в последний раз. – Прим. ред.), когда ему был годик. Его отца посадили, а мама пьющая, не смогла обеспечивать своих детей. Их забрали в детдом, а Вероника из детдома уже забрала их", – поделился он.

Бобиев добавил, что опекун мальчика согласилась на предложение отца, но предупредила, что ребенок болен шизофренией. Собеседник агентства не был лично знаком с приемной семьей, о пропаже мальчика узнал после того, как ему из-за схожей фамилии начали писать в социальных сетях об этом.

"Жесткое (наказание ожидаю. – Прим. ред.), тюрьма. Не знаю, сколько ей дадут. Надеюсь, пожизненно. Так нельзя обращаться с детьми <...> Сама Вероника говорила, что он псих, а то, что плохо себя ведет, не рассказывала", – сказал родственник погибшего мальчика.

29 июня волонтеры отряда "Лиза Алерт" обнаружили в гаражном комплексе спрятанное в сумку тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика. Его опекун сообщила правоохранителям, что утром 26 июня ребенок вышел из квартиры дома на Симферопольской улице и пропал.

Однако выяснилось, что смерть наступила несколько месяцев назад. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели мальчика опекун скрыла от сотрудников структур, контролирующих опекаемых детей.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В региональном управлении Следственного комитета РФ отмечали, что 34-летняя опекун пропавшего мальчика была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за причастности к исчезновению ребенка.

Затем директор школы семейного образования "Лукоморье", где работала опекун ребенка, Марина Лагунова заявила, что не может поверить в убийство мальчика и в то, что преподаватель могла столько времени врать, что с ее сыном все в порядке.

По ее словам, сотрудницу школы очень любили и дети, и родители. Лагунова считает, что с ребенком мог произойти несчастный случай, а его опекун по глупости растерялась и "натворила ерунды", испугавшись, что у нее отнимут других детей.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что опекун год назад забрала его документы из детского сада. Тогда женщина объяснила это желанием лечить ребенка от аутизма. Также отмечается, что опекун около двух лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика.

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