В екатеринбургской школе "Лукоморье" не верят, что их учительница убила сына

Фото: телеграм-канал SHOT

Директор школы семейного образования "Лукоморье", где работала опекун пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, Марина Лагунова заявила, что не верит в убийство ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру".

Она рассказала, что сотрудницу школы очень любили и дети, и родители. По ее словам, женщина преподавала географию и биологию. Она охарактеризовала педагога как хорошего и позитивного человека. Лагунова призналась, что не может поверить в то, что преподаватель могла столько времени врать, что с ее сыном все в порядке.

"Нормальный, положительный человек. Дети ее очень любили. В семье достаток, ни в чем нужды не знали. У детей тоже в голове сейчас не укладывается ничего. Конфликтов не было. Вообще в голове не укладывается, как можно было нам столько времени врать. Мы же постоянно слышали истории про ребенка и про то, как он убегает и что творит дома. Это регулярно было. Полгода нам врали просто, невозможно это уложить в голову", – заявила директор.

По ее мнению, с ребенком мог произойти несчастный случай, а его опекун по глупости растерялась и "натворила ерунды", испугавшись, что у нее отнимут других детей.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что опекун найденного мертвым мальчика год назад забрала его документы из детского сада. Тогда женщина объяснила это желанием лечить ребенка от аутизма. Также отмечается, что опекун около двух лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика.

29 июня волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли в гаражном комплексе спрятанное в сумку тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика. Его опекун сообщила правоохранителям, что утром 26 июня ребенок вышел из квартиры и пропал.

Однако выяснилось, что смерть наступила несколько месяцев назад. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели мальчика опекун скрыла от сотрудников структур, контролирующих опекаемых детей.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении Следственного комитета РФ отмечали, что 34-летняя опекун пропавшего мальчика была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за причастности к исчезновению ребенка.