Двое сотрудников соцсферы Екатеринбурга задержаны после убийства шестилетнего мальчика

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Двое сотрудников социальной сферы Екатеринбурга задержаны в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с убийством шестилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Анатолия Надбитова.

По его словам, третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону задержал сотрудника детского сада и специалиста опеки и попечительства города.

29 июня волонтеры из поискового отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Позже следователи установили, что смерть наступила несколько месяцев назад, хотя о пропаже заявили 26 июня.

33-летняя Вероника Наумова, которая приходилась мальчику опекуном, скрыла от сотрудников правоохранительных органов факт гибели ребенка.

После она была задержана. Также СК РФ возбудил уголовное дело о халатности после смерти мальчика.

Отмечалось, что бездействие должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее воспитание опекаемого ребенка, поспособствовало совершению преступления в отношении него.

Наумовой предъявили обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.



В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика