Опекуншу погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинили в истязании и убийстве

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Задержанную опекуншу погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда.

"В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Наумовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159.2 частью 1 ("Мошенничество при получении выплат"), статье 117-й частью 2 пунктом "г" ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), статьей 105 частью 2 пунктом "в" УК РФ ("Убийство малолетнего")", – говорится в сообщении.

Накануне тело пропавшего ребенка нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным следствия, смерть наступила несколько месяцев назад, хотя о пропаже заявили 26 июня.

33-летняя женщина, опекавшая ребенка, скрыла от сотрудников правоохранительных органов факт его гибели. Позже ее задержали следователи. Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Директор школы семейного образования "Лукоморье", где работала опекун мальчика, Марина Лагунова заявила, что не верит в убийство ребенка. По ее словам, сотрудницу школы очень любили и дети, и родители.

Она предположила, что с ребенком мог произойти несчастный случай, а его опекун по глупости растерялась и "натворила ерунды", испугавшись, что у нее отнимут других детей.

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