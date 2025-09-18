Врач Соломатина: абдоминальный жир провоцирует старение и опухоли

Физически активный человек с лишним весом способен прожить дольше, чем худой, сообщили СМИ. В чем секрет такого феномена и так ли важна масса тела, как многие думают, разбиралась Москва 24.

Секрет здоровья

Мнение о том, что худые люди априори более здоровые, чем полные, опроверг эксперт по долголетию Джон Шарффенберг в интервью с изданием El Español.

По его словам, даже при наличии лишнего веса регулярные физические нагрузки могут увеличить продолжительность жизни. Поэтому активный человек с ожирением имеет все шансы прожить дольше, чем тот, кто не имеет проблем с массой тела, но и не уделяет особого внимания активности.





Джон Шарффенберг эксперт по долголетию Хорошо быть худым только в том случае, если вы занимаетесь спортом.

При этом из-за ежедневной активности полные пациенты будут чувствовать себя куда лучше даже в том случае, если у них диагностированы гипертония или высокий уровень холестерина, отметил эксперт.

Важность физической нагрузки для здоровья подтверждена и другими исследованиями. Одно из них, опубликованное в 2021 году в журнале iScience, показало, что похудение с помощью активности поможет значительно снизить риск смертности: до 50% от любой причины, а от сердечно-сосудистых заболеваний – до 40%. При этом, конечно же, происходит и потеря веса. Однако зачастую она оказывается небольшой: за 2–12 месяцев в среднем уходит от 1,4 до 4 килограммов. Организм компенсирует нагрузки замедлением метаболизма и повышением аппетита.

Однако специалисты отмечают, что в этом вопросе куда важнее не сброшенные килограммы, а другие преимущества: улучшение работы сердца, контроль давления и сахара в крови, снижение стресса и отказ от вредных привычек.

По данным Испанского кардиологического фонда, малоподвижный образ жизни, в свою очередь, напрямую связан с риском сердечных заболеваний, гипертонии и повышенного холестерина.

Специалисты рекомендуют уделять умеренной активности ежедневно хотя бы 30 минут. Это может быть ходьба (в идеале – до 10 тысяч шагов в день), подъем по лестнице, танцы или групповые тренировки для поддержания мотивации. Главное – выбрать то, что нравится, и делать это регулярно.

Секрет долголетия

В вопросе долголетия нужно учитывать тип жира, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Самый опасный – абдоминальный, или внутренний. Он часто откладывается у мужчин в области живота, но встречается и у женщин", – отметила эксперт.

Такой жир окружает органы, мешает их работе и считается наиболее токсичным, подчеркнула Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Например, печень, поджелудочная железа или сердце, покрытые им, не могут функционировать правильно. Кроме того, жир начинает выделять вещества, повышающие общий уровень воспаления в организме, что является одним из факторов старения.

А еще абдоминальный жир становится источником аналогов женских половых гормонов и может способствовать развитию гормонозависимых опухолей, добавила врач. При этом жир на бедрах, распространенный среди женщин, считается более безопасным, даже если скапливается в большом количестве. В таком случае он представляет собой только косметическую проблему и не оказывает токсического воздействия.

"Что касается физической нагрузки, то она крайне важна для человека. Мы созданы природой для постоянного движения: наши предки могли преодолевать по 20–30 километров в день. Поэтому многие функции организма завязаны на активности. По сути, мышцы работают как насосы: те, что находятся на ногах, помогают движению крови вверх, снабжая ей в том числе органы дыхания", – рассказала специалист.

При этом сердце – тоже мышца, которую нужно тренировать, чтобы избежать инфарктов или инсультов при малейшей нагрузке, напомнила врач.

Таким образом, человек с лишним весом, но регулярно занимающийся спортом, может быть здоровее, чем худой, подтвердила Соломатина. Однако важно различать лишний вес и ожирение: индекс массы тела (ИМТ) у всех индивидуален. Если он доходит до значений 25–29 – это лишний вес, с которым организм еще способен справляться.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Когда же диагностировано ожирение, особенно высоких степеней, то физические нагрузки иногда опасны: сердце и сосуды могут не выдержать. При ожирении возникают метаболические нарушения, а ожирение 3–4-й степени затрагивает все органы и системы, фактически делая человека инвалидом.

Эксперт также напомнила о теории клеточного старения организма, которая появилась в 1961 году.

"Согласно ей, старение уже запрограммировано в клетках: каждая способна делиться ограниченное число раз (в среднем 52) и после чего погибает. Однако автор теории Элизабет Блэкберн и ее коллеги обнаружили, что продолжительность жизни клетки можно увеличить с помощью определенных действий. И на первом месте стоит как раз физическая нагрузка", – рассказала врач.

Она также подчеркнула, чтобы не допустить развития ожирения, достаточно питаться до трех раз в день без постоянных перекусов. Также нужно заниматься интервальными физическими нагрузками примерно два-три раза в неделю или не менее 150 минут в неделю. Интервальные нагрузки подразумевают чередование высокоинтенсивных упражнений с аэробными, такими как скандинавская ходьба, езда на велосипеде или плавание, заключила Соломатина.