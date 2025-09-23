Банк России обновит дизайн банкноты номиналом 500 рублей

Банк России анонсировал обновление дизайна банкноты номиналом 500 рублей. На новых купюрах будет изображен Пятигорск вместо Архангельска. Цветовая палитра останется сиренево-фиолетовой, чтобы сохранить узнаваемость номиналов.

В конце сентября Консультативный совет определит объекты и символы для новой банкноты, а затем список будет выставлен на общественное онлайн-голосование.

Новые 500 рублей появятся в обороте к 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.