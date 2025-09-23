Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 11:30

Экономика

Банк России обновит дизайн банкноты номиналом 500 рублей

Банк России обновит дизайн банкноты номиналом 500 рублей

Эксперт прокомментировал сообщения о возможном повышении НДС

Акция "Монетная неделя" началась в России

Социальные выплаты будут начислять в цифровых рублях с 1 октября в РФ

Комитет ГД одобрил законопроект об ипотечных каникулах при рождении второго ребенка

"Деньги 24": эксперт объяснил, зачем проводится "Монетная неделя"

"Деньги 24": кредитные карты заняли 80% рынка розничных займов в России

"Монетная неделя" началась в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, как выгоднее покупать золото и серебро

"Деньги 24": НДС может вырасти с 20 до 22%

Банк России анонсировал обновление дизайна банкноты номиналом 500 рублей. На новых купюрах будет изображен Пятигорск вместо Архангельска. Цветовая палитра останется сиренево-фиолетовой, чтобы сохранить узнаваемость номиналов.

В конце сентября Консультативный совет определит объекты и символы для новой банкноты, а затем список будет выставлен на общественное онлайн-голосование.

Новые 500 рублей появятся в обороте к 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика