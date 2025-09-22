"Деньги 24": эксперт объяснил, зачем проводится "Монетная неделя"

Стартовала акция Центробанка России "Монетная неделя". Экономический эксперт Евгений Беляков рассказал, что все желающие могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги.

Центробанк дважды в год проводит эту акцию, чтобы вернуть в обращение монеты, которые часто лежат без дела. Это помогает не только гражданам, но и самому регулятору – чеканить новые монеты приходится реже.

Этой осенью география проекта расширилась: кроме банков, к сбору мелочи присоединились и федеральные торговые сети. В акции участвуют 15 тысяч магазинов и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов.

