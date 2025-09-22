Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт объяснил, зачем проводится "Монетная неделя"

"Деньги 24": эксперт объяснил, зачем проводится "Монетная неделя"

"Деньги 24": кредитные карты заняли 80% рынка розничных займов в России

"Монетная неделя" началась в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, как выгоднее покупать золото и серебро

"Деньги 24": НДС может вырасти с 20 до 22%

"Деньги 24": россиян предупредили о массовой стелсфляции

Цена на золото выросла на 40% с начала года

Гигафабрика в Красной Пахре готова более чем на 70%

"Новости дня": в столичных магазинах можно купить яйца по 35 рублей

"Деньги 24": спрос на жилье в новостройках вырос в Москве

Стартовала акция Центробанка России "Монетная неделя". Экономический эксперт Евгений Беляков рассказал, что все желающие могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги.

Центробанк дважды в год проводит эту акцию, чтобы вернуть в обращение монеты, которые часто лежат без дела. Это помогает не только гражданам, но и самому регулятору – чеканить новые монеты приходится реже.

Этой осенью география проекта расширилась: кроме банков, к сбору мелочи присоединились и федеральные торговые сети. В акции участвуют 15 тысяч магазинов и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика