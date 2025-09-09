В России выросло число нераспроданных квартир в новостройках

В России растет число нераспроданных квартир в уже сданных или готовых к сдаче новостройках. Эксперты предупреждают о возможном затоваривании рынка, а сам тренд связывают с сокращением спроса на недвижимость из-за высоких ипотечных ставок.



По данным "ДОМ.РФ" на июль 2025 года, в новостройках, которые еще не ввели в эксплуатацию в крупных городах России, продано только 32% квартир. Год назад показатель был выше – 36%, а в 2021 году – 46%.

