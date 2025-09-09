Форма поиска по сайту

09 сентября, 23:00

В России выросло число нераспроданных квартир в новостройках

Банки выплатили 220 миллиардов рублей кешбэка в первом полугодии

Траты на аренду самокатов в России сократились на 5% в первом квартале 2025 года

Эксперт прокомментировал заявление актера Нагиева о пенсии в 20 тысяч рублей

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Центробанк выпустит монету в честь 150-летия тенниса в России

Эксперт рассказал, с какой максимальной процентной ставкой можно открыть вклад в России

Продавцы техники заявили о падении выручки в России

Ведущая Москвы 24 рассказала, страшно ли было модерировать заседание с Владимиром Путиным

В России растет число нераспроданных квартир в уже сданных или готовых к сдаче новостройках. Эксперты предупреждают о возможном затоваривании рынка, а сам тренд связывают с сокращением спроса на недвижимость из-за высоких ипотечных ставок.

По данным "ДОМ.РФ" на июль 2025 года, в новостройках, которые еще не ввели в эксплуатацию в крупных городах России, продано только 32% квартир. Год назад показатель был выше – 36%, а в 2021 году – 46%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

