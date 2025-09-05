Пленарное заседание Восточного экономического форума продлилось почти 3 часа

Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина во Владивостоке продлилось 2 часа 56 минут. Одной из тем стала отмена виз с Китаем. Президент отметил, что это укрепит связи двух стран, увеличит количество поездок и создаст более благоприятные условия для бизнеса.

Путин также отметил, что система расчетов между странами требует совершенствования. Этим уже занимаются финансовые учреждения, обсуждая перспективы использования карты "Мир" и китайских инструментов. Решения, как подчеркнул президент, будут найдены.

