05 сентября, 10:45

Экономика

Пленарное заседание Восточного экономического форума продлилось почти 3 часа

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Путин заявил, что ЦБ стремится удерживать инфляцию на уровне 4–5%

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Путин посетил филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке

Эксперты рассказали про "лимузинную дипломатию" Владимира Путина

Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина во Владивостоке продлилось 2 часа 56 минут. Одной из тем стала отмена виз с Китаем. Президент отметил, что это укрепит связи двух стран, увеличит количество поездок и создаст более благоприятные условия для бизнеса.

Путин также отметил, что система расчетов между странами требует совершенствования. Этим уже занимаются финансовые учреждения, обсуждая перспективы использования карты "Мир" и китайских инструментов. Решения, как подчеркнул президент, будут найдены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

