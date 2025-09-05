Путин не согласился с мнением Грефа о технической стагнации экономики России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Владимир Путин не согласился с тем, что в России наблюдается техническая стагнация. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президенту задали вопрос, согласен ли он с такими оценками главы Сбербанка Германа Грефа.

"Нет. Он знает, мы с ним в постоянном контакте. Он участник многих совещаний, которые проводятся в том числе и у меня, с правительством, с Центральным банком", – ответил глава государства.

Российский лидер призвал обеспечить "мягкую спокойную посадку" экономики и решить проблемы макроэкономического характера, чтобы затормозить рост цен.

Кроме того, Путин назвал позитивным фактором высокие зарплаты у сотрудников рабочей сферы.

"Это имеет значение, я же сказал, что это экономическая категория, потому что если больше зарплата – больше человек покупают, больше покупают, значит, востребована на рынке наша продукция больше, потому что люди, как правило, стараются приобрести продукты, произведенные на наших предприятиях, и так далее", – добавил он.

Ранее Путин сообщил, что российские власти начали работу над формированием федерального бюджета на период с 2026 по 2028 год.

Глава государства назвал бюджет главным финансовым документом страны, он направлен на решение стратегических задач, включая улучшение качества жизни граждан и укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, Путин отметил, что данная работа основывается на прогнозе социально-экономического развития, в связи с чем необходимо брать во внимание и обстановку на глобальных рынках.

