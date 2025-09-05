Песков озвучил главную тему выступления Путина на ВЭФ-2025

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Владимир Путин посвятит свое выступление на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) экономическому развитию Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Песков отметил, что речь Путина не будет связана с геополитикой, он будет говорить только о развитии российского региона. По его словам, все геополитические итоги уже были подведены президентом во время визита в Пекин.

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ в четверг, 4 сентября. Президент выступит с речью и ответит на вопросы гостей на пленарном заседании форума в пятницу, 5 сентября.

Кроме того, Путин во время рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, и рабочую встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

