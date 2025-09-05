Путин предложил запустить единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 2027 года. Инициативу президент озвучил на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг", – сказал российский лидер.

По его уточнению, режим будет действовать с сохранением условий для действующих инвесторов в этих регионах. Сроком вступления в силу инициативы президент назвал 1 января 2027 года.

Параметры единого преференциального режима Путин поручил определить правительству России.

Во время выступления глава государства также выразил надежду на запуск нового этапа развития Дальнего Востока с формированием "экономики будущего". Для этого, по его словам, необходимо использовать достижения в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также укреплять инфраструктурную базу.

Путин отметил, что это позволит улучшить качество жизни в городах и поселках, подготовить квалифицированные кадры и реализовать высокотехнологичные проекты.

Также он подчеркнул, что освоение пространств региона должно осуществляться с использованием современных технологий.

"Думаю, что понятно, но все-таки такая огромная территория с небольшим населением и с большими пространствами, здесь есть чем загружать людей и осваивать эти пространства современными методами", – пояснил Путин.

Ранее российский президент назвал опережающее развитие Дальнего Востока национальным приоритетом страны. Он призвал наращивать темпы роста и развивать конкурентные преимущества, а также рассмотреть расширение угольной генерации с использованием современных технологий и соблюдением экологических стандартов.

Вместе с тем Путин обратил внимание на увеличение потребления электричества в регионе на 28% за последние 10 лет, что оказалось вдвое больше, чем в среднем по стране. Глава России назвал это хорошим показателем того, что происходит в реальности.