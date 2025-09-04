Путин указал на большой запас угля в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В настоящее время Россия располагает достаточным запасом угля, которого хватит примерно на тысячу лет. Об этом заявил Владимир Путин на презентации результатов развития регионов Дальнего Востока, проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Есть достаточно большое количество угля различного класса, <...> который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований", – подчеркнул президент.

При этом российский лидер обратил внимание на возможный дефицит газа в стране, отсутствие связи между элементами энергетической инфраструктуры и необходимость развития сетевого хозяйства.

"Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания", – сказал Путин, добавив, что проведет совещание по вопросам энергетики региона 4 сентября.

Ранее глава Минэнерго Дмитрий Исламов сообщал, что в России закрылись или оказались на грани закрытия 51 угольное предприятие. Убытки отрасли в прошлом году составили 112,6 миллиарда рублей, а на 1 января 2024 года добыча угля велась 179 предприятиями.

В связи с этим премьер Михаил Мишустин утвердил меры поддержки отрасли, включающие отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, а также реструктуризацию долгов для компаний с высокой долговой нагрузкой.