Минэнерго: 51 угольное предприятие закрылось или находится на грани закрытия в РФ

Фото: 123RF/igorbondarenko

В России 51 угольное предприятие закрылось или оказалось на грани закрытия, сообщил глава Минэнерго Дмитрий Исламов в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что ситуация в отрасли ухудшается. В прошлом году убытки составили 112,6 миллиарда рублей. На 1 января 2024-го года уголь в России добывали 179 предприятий.

В издании уточнили, что в конце мая премьер Михаил Мишустин утвердил меры поддержки отрасли. Они включают отсрочку по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и страховым взносам до 1 декабря, а также возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.

В то же время для сибирских предприятий, например, доступна компенсация до 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Кроме того, отдельные компании могут получить субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что мир является свидетелем наступления новой угольной эры, в том числе благодаря высокой энергоотдаче инвестиций в ископаемые виды топлива.

По его словам, опытные инвесторы вернулись к углю. В качестве примера он привел компанию Glencore, которая, по его словам, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса. Сечин отметил, что энергопереходу нужна перестройка реальной, а не виртуальной экономики.