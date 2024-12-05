В "Роснефти" заявили о наступлении новой угольной эры

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Мир является свидетелем наступления новой угольной эры, в том числе благодаря высокой энергоотдаче инвестиций в ископаемые виды топлива, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, опытные инвесторы вернулись к углю. В качестве примера он привел компанию Glencore, которая, по его словам, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса. Сечин отметил, что энергопереходу нужна перестройка реальной, а не виртуальной экономики.

"Увеличение доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии требует заблаговременного решения проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления", – цитирует его ТАСС.

Сечин отметил, что из-за этого, а также из-за высокой стоимости возобновляемых источников энергии Китай остается мировым лидером в ветряной и солнечной энергетике и одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. Так, за 10 лет он увеличил мощности более чем на 350 гигаватт или на 45%.

Ранее аналитики заявили, что отказ китайской стороны от нефти повергнет в шок крупные нефтяные компании и в целом всю отрасль. Эксперты отметили, что Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть в результате перехода населения на электроавтомобили.

По прогнозам специалистов, ни один рынок не способен заместить китайский спрос, который в 2023 году составил 41% от мирового потребления нефти.