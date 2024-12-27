Новак поручил Минэнерго и Минтрансу РФ проработать тарифную политику вывоза угля

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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минтрансу провести совещания с представителями портов и компании РЖД для проработки оптимальной тарифной политики вывоза угля, говорится на сайте кабмина.

Поручение было дано по итогам совещания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей с участием Новака.

Ранее Новак заявил, что в России добыча угля снизится на 1% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2025 году показатель угля останется на том же уровне.

Между тем Владимир Путин продлил до июля 2025 года запрет на экспорт нефти из России по потолку цен. Потолок цен на нефть из России начал действовать в декабре 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюза и Австралия, они определили предельную стоимость на уровне 100 и 45 долларов в зависимости от категории нефтепродуктов.