Новак заявил, что добыча угля в России снизится на 1% в 2024 году

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В России добыча угля снизится на 1% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в 2025 году показатель угля останется на том же уровне.

"У нас будет увеличиваться для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт", – уточнил Новак данные о поставках.

Между тем Владимир Путин продлил до июля 2025 года запрет на экспорт нефти из России по потолку цен. Потолок цен на нефть из России начал действовать в декабре 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюза и Австралия, они определили предельную стоимость на уровне 100 и 45 долларов в зависимости от категории нефтепродуктов.