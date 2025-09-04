Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока нацприоритетом

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Опережающее развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России, сообщил Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал", – сказал он.

Кроме того, президент предложил оценить возможности расширения угольной генерации в регионе, но при использовании современных технологий и соблюдении экологических стандартов.

Говоря об энергии, Путин отметил, что за последние 10 лет потребление электричества на Дальнем Востоке выросло на 28% – в два раза больше, чем в среднем по стране. Он назвал это хорошим показателем того, что происходит в реальности.

Российский лидер указал на необходимость проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов в регионе и предусмотреть источники их финансирования.

"Подчеркну, такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций", – добавил он.

Россия располагает достаточным запасом угля, которого хватит примерно на тысячу лет, указал ранее Путин. При этом он обратил внимание на возможный дефицит газа в стране, отсутствие связи между элементами энергетической инфраструктуры и необходимость развития сетевого хозяйства.