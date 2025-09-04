Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин по видеосвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска.

Объект площадью 20,5 тысячи квадратных метров сможет принимать 600 человек в час и до 1 миллиона – в год. Инвестиции в данный проект составили 6,1 миллиарда рублей. Также были задействованы механизмы господдержки, в том числе льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ.

На территории терминала было обустроено 2 телетрапа, 11 стоек регистрации, 30 кабин паспортного контроля, 2 уровня автоматизированной обработки багажа, а также 7 лифтов разного назначения и 7 эскалаторов. Благодаря данному проекту появилось 177 рабочих мест.

После открытия терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта стал крупнейшим на Дальнем Востоке.

Кроме того, Путин открыл:



Тихоокеанскую железную дорогу протяженностью 531 километр между Республикой Саха (Якутия) и Хабаровским краем;

реконструированный участок Хабаровск – Владивосток федеральной трассы А-370 "Уссури";

транспортно-логистический центр "Артем" в Приморском крае;

краевую больницу на 175 коек в Петропавловске-Камчатском;

пилотную площадку инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в Приморском крае;

Музей уссурийской тайги в Уссурийске;

международный финансово-расчетный центр во Владивостоке.

Ранее строительство нового здания аэропорта Магадана (Сокол) было досрочно завершено. Губернатор Сергей Носов сообщал Путину, что в рамках проверочных мероприятий было выполнено 27 тестовых рейсов по всем направлениям. В проект вложено около 12 миллиардов рублей.

Инвесторами стали холдинг "Новопорт" и его партнеры "Аэропорты регионов", ВЭБ.РФ, Сбербанк. После реконструкции площадь аэровокзального комплекса выросла с 10,2 до 14,4 тысячи квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани составляет 800 пассажиров в час или до 1 миллиона – в год.

