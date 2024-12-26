Пушилин сообщил, что разминирование аэропорта Донецка начнут в 2025 году

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Саперы в 2025 году приступят к разминированию территории аэропорта в Донецке, а власти ДНР организуют обследование объекта, чтобы в дальнейшем заняться его восстановлением. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"С заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным объехали поселок Октябрьский Донецка, а также осмотрели аэропорт", – написал он.

Пушилин сообщил, что разминирование и обследование аэропорта, а также другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани столицы ДНР будут начаты в 2025 году.

Ранее глава ДНР сообщал, что планы по восстановлению освобожденного Угледара продумают только после полного разминирования города.

Москва тем временем продолжает оказывать помощь в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, а также обустраивают общегородские пространства и создают новые точки притяжения для горожан.

К примеру, в этом году московские коммунальщики закончили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска.