Пушилин заявил, что некоторые объекты в Дзержинске уничтожены безвозвратно

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Некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске, заявил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он посетил город и пообщался с командиром мотострелкового батальона с позывным "Остап", который рассказал об обстановке. Так, сейчас идут бои в городской черте.

Кроме того, Пушилин выяснил ситуацию с наличием мирного населения и его морально-психологическим состоянием.

"Есть понимание о примерных количествах мест в пунктах временного размещения", – уточнил глава региона.

Также он принял участие во вручении памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.

Между тем подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР. В результате этих боев украинские силы потеряли 460 военнослужащих, а также лишились 3 боевых бронированных машин HMMWV американского производства и "Kirpi", полученного от Турции.

Уничтожены также оказались 5 автомобилей, 4 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".