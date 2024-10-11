ВС РФ освободили населенные пункты Островское и Желанное Второе в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская группировка войск "Юг" освободила населенные пункты Островское и Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.

Также были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 4 790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее российские солдаты освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР. В первом населенном пункте боевые действия провели солдаты группировки "Восток".

В свою очередь, Зоряное Первое освободили бойцы "Юга", продолжив тем самым продвижение в глубину обороны противника.

Кроме того, ВС РФ освободили Угледар в ДНР, в связи с чем бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Как писали некоторые СМИ, взятие ВС РФ под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского.