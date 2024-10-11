11 октября, 13:24Политика
ВС РФ освободили населенные пункты Островское и Желанное Второе в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская группировка войск "Юг" освободила населенные пункты Островское и Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.
Также были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 4 790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее российские солдаты освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР. В первом населенном пункте боевые действия провели солдаты группировки "Восток".
В свою очередь, Зоряное Первое освободили бойцы "Юга", продолжив тем самым продвижение в глубину обороны противника.
Кроме того, ВС РФ освободили Угледар в ДНР, в связи с чем бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Как писали некоторые СМИ, взятие ВС РФ под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского.
Минобороны сообщило об освобождении города Угледара в ДНР