Путин поручил актуализировать стратегию развития Арктической зоны РФ

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Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию Арктической зоны России, говорится на сайте Кремля.

Российскому правительству поручено представить свои предложения для актуализации основ государственной политики РФ в Арктике до 2035 года и стратегии развития Арктической зоны до 2035 года с учетом необходимости продлить оба документа до 2050 года.

Также Путин призвал представить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их инфраструктурой, рассмотреть вопрос о создании Инвестиционного фонда развития Арктики и строительства малотоннажных судов ледового класса для перевозки пассажиров, а также увеличить число домохозяйств в Арктике, имеющих возможность получать доступ к высокоскоростному интернету.

"Обеспечить начиная с 1 января 2026 года распространение программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе" на опорные населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации", – говорится в документе.

Также президент РФ призвал предусмотреть создание единого научного центра мониторинга многолетней мерзлоты, представить предложения по увеличению мощности терминалов Мурманского транспортного узла и предложения по комплексному развитию Архангельского транспортного узла.

Кроме того, российский лидер поручил возвести в 2027–2029 годах в бухте Ефремова полуострова Таймыр новый аэропорт, а до 2030 года – построить и запустить газопровод Волхов–Мурманск.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия готова к конкуренции с США в Арктике. По его словам, в основе позиции Москвы лежит убеждение, что международное право полностью обеспечивает российский суверенитет в этой области, включая контроль над Северным морским путем. Патрушев уверен, что позиции страны в регионе очень сильны, а по многим аспектам у РФ есть такой задел, которого "и близко нет" ни у кого в мире, включая ледокольный флот.

