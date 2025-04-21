RS: США могут предложить России инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине

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Вашингтон может предложить Москве инвестиции в Арктическом регионе за сотрудничество в решении украинского конфликта. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Responsible Statecraft.

"США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", – говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, в данный момент Россия владеет крупнейшим ледокольным флотом в Арктике. При этом ни у США, ни у их союзников нет даже одного атомного корабля.

Ранее сообщалось, что США начали большой проект по строительству 48 ледоколов из-за успехов России по освоению Арктического региона. Отмечалось, что американцы считают данное место зоной своих интересов, поэтому будут принимать меры для усиления своего присутствия в Арктике.

