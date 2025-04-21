Патрушев заявил, что Россия готова к конкуренции с США в Арктике

Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института

Россия готова к конкуренции с Соединенными Штатами Америки в Арктике. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с "Коммерсантом".

По его словам, в основе позиции Москвы лежит убеждение, что международное право полностью обеспечивает российский суверенитет в этой области, включая контроль над Северным морским путем (СМП).

"Позиции России в Арктике сегодня очень сильны, и по многим аспектам у нас имеется такой задел, которого и близко нет ни у кого в мире. Взять хотя бы уникальный ледокольный флот", – рассказал Патрушев.

Помощник российского лидера напомнил, что недавно в Мурманске прошел Международный Арктический форум, где активно обсуждался комплексный проект развития Арктической зоны и Северного морского пути. Сейчас СМП рассматривается не просто как национальная транспортная коммуникация, а как часть Трансарктического транспортного коридора, соединяющего Запад и Восток, уточнил он.

При этом Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач, которые накопились в Арктике. Среди них – укрепление атмосферы доверия, реализация экономических проектов, развитие транспортной инфраструктуры, защита экосистем и многое другое.

Он уточнил, что Россия видит предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в этом регионе, поскольку еще во времена первой администрации президента Штатов Дональда Трампа рассматривалась возможность развития диалога между Москвой и Вашингтоном в области развития Арктики.

В марте текущего года стало известно, что США начали большой проект по строительству 48 ледоколов из-за успехов России по освоению Арктического региона. Отмечалось, что американцы считают данное место зоной своих интересов, поэтому будут принимать меры для усиления своего присутствия в Арктике.

Позже СМИ писали, что Вашингтон может предложить Москве инвестиции в Арктическом регионе за сотрудничество в решении украинского конфликта. Журналисты отмечают, что Россия владеет крупнейшим ледокольным флотом, в то время как у США и их союзников нет даже одного атомного корабля.