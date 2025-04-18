Регионы Крайнего Севера будут регулировать цены на обслуживание пассажиров в портах

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Правительство России 18 апреля приняло предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предоставлении права органам власти регионов Крайнего Севера самостоятельно регулировать тариф на услуги по обслуживанию пассажиров при перевозке морским и речным транспортом, сообщает пресс-служба ФАС РФ.

В документе проекта сказано, что до этого тариф на обслуживание пассажиров был нерегулируемым. Местные компании, обслуживающие пассажиров в портах, устанавливали свои цены, не проверяя обоснованности расходов и прибыли. Теперь же стоимость услуг будут регулировать администрации регионов Крайнего Севера.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение позволит минимизировать риск включения экономически необоснованных затрат по обслуживанию пассажиров в портах, а также нивелировать рост стоимости перевозок и объем субсидирования из регионального бюджета.

Ранее Владимир Путин на заседании Международного арктического форума заявил, что аэропорты Крайнего Севера нуждаются в обновлении. Глава государства подчеркнул, что в задачи правительства входит поддержка в Арктике разветвленной аэропортной сети, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.