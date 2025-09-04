Премьер Польши Туск заявил, что страна не станет направлять войска на Украину

Фото: ТАСС/EPA/ADAM WARZAWA

Польша не станет направлять свои войска на Украину даже после окончания боевых действий, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он рассказал на выступлении после встречи "коалиции желающих", которое транслировало Польское телевидение.

Он также уточнил, что другие страны сообщества гарантируют или свое присутствие на украинской территории, или участие в гарантиях безопасности для Киева.

Отправить своих военнослужащих на украинские территории готовы 26 стран – участниц "коалиции желающих", заявил ранее французский лидер Эммануэль Макрон.

Он добавил, что эти государства будут присутствовать на суше, в море или воздухе Украины сразу после прекращения боевых действий или установления мира.

Тем не менее количество стран, которые могут принять участие в этих действиях, еще не окончательное. Это связано с тем, что несколько государств продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.