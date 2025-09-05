Форма поиска по сайту

05 сентября, 11:15

Экономика

Ведущая Москвы 24 рассказала, как ей удалось стать модератором заседания с Путиным

Ведущая Москвы 24 рассказала, как ей удалось стать модератором заседания с Путиным

Пленарное заседание Восточного экономического форума продлилось почти 3 часа

Ведущая Москвы 24 поделилась впечатлениями от заседания с Владимиром Путиным

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Путин заявил, что ЦБ стремится удерживать инфляцию на уровне 4–5%

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

Юристы пояснили, что регистрация товарных знаков не гарантирует возобновления работы

У россиян возникли проблемы с обменом наличных долларов

Ведущая Москвы 24 Мария Рыбакова рассказала, как ей удалость стать модератором пленарного заседания с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что не стоит никогда опускать руки, даже когда ничего не получается.

Рыбакова рассказала, как ее когда-то не взяли на работу на федеральный канал, а теперь она модерирует одно из главных пленарных заседаний страны. Она добавила, что всему свое время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

