Ведущая Москвы 24 рассказала, как ей удалось стать модератором заседания с Путиным

Ведущая Москвы 24 Мария Рыбакова рассказала, как ей удалость стать модератором пленарного заседания с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что не стоит никогда опускать руки, даже когда ничего не получается.

Рыбакова рассказала, как ее когда-то не взяли на работу на федеральный канал, а теперь она модерирует одно из главных пленарных заседаний страны. Она добавила, что всему свое время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.