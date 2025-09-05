Форма поиска по сайту

Новости

05 сентября, 09:15

Экономика

Путин заявил, что ЦБ стремится удерживать инфляцию на уровне 4–5%

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Центральный банк борется с инфляцией и стремится удерживать ее на уровне 4–5%. По словам президента, для этого используется высокая ключевая ставка, что вызывает вопросы у представителей реального сектора.

Глава государства подчеркнул, что финансовые власти и правительство действуют профессионально, а устойчивость макроэкономической политики остается базовым условием для развития экономики и социальной сферы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

