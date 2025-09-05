Пленарное заседание ВЭФ продлилось почти 3 часа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пленарное заседание 10-го Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием Владимира Путина завершилось. Оно продлилось 2 часа 56 минут.

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ в четверг, 4 сентября. В этом году вместе с главой государства в форуме принимали участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар, а также член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Речь президента на пленарном заседании форума была посвящена экономическому развитию ДФО. В частности, глава государства предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 2027 года. Кроме того, он поручил расширить ипотеку в данном регионе на всех работников образования.

Президент призвал сделать так, чтобы Дальний Восток стал передовым регионом в цифровом развитии России, в том числе в сфере оборота данных. Путин затронул и другие темы, например вопросы демографии, экономики, а также политические аспекты.

Президент, завершая выступление на ВЭФ, поблагодарил за работу всех участников пленарного заседания, в том числе иностранных гостей и зал. Отдельно он выступил с благодарностью в адрес ведущей, которая организовала "интересную дискуссию".

Планируется, что во время рабочей поездки в ДФО глава государства также проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса округа, и рабочую встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

