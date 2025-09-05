Путин дал поручения по расширению ипотеки на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин поручил расширить ипотеку на Дальнем Востоке на всех работников образования. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Прошу правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу", – заявил он.

Кроме того, президент поручил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья там, где нет предложений от застройщиков. Он также указал на то, что кредит должен быть доступен для всех многодетных семей с тремя и более детьми в регионе, независимо от возраста родителей.

Путин подчеркнул, что программа ипотеки на Дальнем Востоке поддержала спрос на жилье. На сегодня уже было выдано более 165 тысяч таких кредитов.

"Жилищный вопрос – один из ключевых для улучшения демографической ситуации (на Дальнем Востоке. – Прим. ред.)", – отметил он.

В конце прошлого года Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года. Президент также ставил в работу возможность распространить программу на земских работников культуры.

Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев заявил, что ставки по рыночной ипотеке в российских банках упадут до 12% в 2026 году. Специалист напомнил, что средние ставки вернулись к уровню начала 2023 года. Финансовые организации выдают новые займы в среднем под 21,5% годовых, а весной 2025 года этот показатель находился выше 25%.

