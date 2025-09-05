Путин пожелал здоровья женщинам, рожающим после 35 лет

Фото: depositphotos/Rawpixel

Владимир Путин отметил, что в России положительно оценивают увеличение числа детей в семьях. Об этом президент заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше", – сказал глава государства.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что преодолеть демографический кризис в России можно тремя способами. В частности, с помощью увеличения продолжительности жизни, повышения рождаемости и снятия табу на иммиграцию.

Согласно прогнозу ВЦИОМ до 2036 года, на демографию повлияют увеличение численности женщин детородного возраста, развитие репродуктивных технологий, вклад миграции в рождаемость и усиление интеллектуальной и образовательной миграции.

При этом вырастет численность населения старше 65 лет за счет многочисленного поколения 1970–1980 годов рождения. Число новорожденных может увеличиться на 15% к 2036 году, если государство будет направлять 0,7–1% бюджета на демографию.

