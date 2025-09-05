Путин: Россия и США могут совместно работать в Арктике

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, у российской стороны также есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.

"Мы говорим об Азиатско-Тихоокеанском регионе, у нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые являются гораздо более эффективными, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры", – отметил Путин и добавил, что в США много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией.

При этом Москва никому "не вставляет палки в колеса", сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что мешает началу работы с Вашингтоном и Пекином в трехстороннем формате на арктических месторождениях.

Ранее в российском Минтрансе заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с США, если американская сторона проявит интерес. Глава министерства Андрей Никитин сказал, что в настоящее время конкретных разговоров не ведется. Однако Россия всегда открыта в диалогу, добавил он, цитируя Путина.