Спецпосланник Трампа Уиткофф не согласился, что экономика РФ ослабевает

В США не считают, что российская экономика ослабевает

Фото: depositphotos/labrador

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф не согласился с утверждениями о том, что российская экономика ослабевает. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Во время общения с дипломатом журналист телеканала предположил, что экономика РФ якобы "дает сбой".

"Не уверен, могу ли я так сказать", – ответил Уиткофф.

Политик добавил, что решение о введении дополнительных экономических санкций в отношении Москвы должен будет принимать лично президент США Дональд Трамп.

На этой неделе Уиткофф встретится с украинскими представителями в Нью-Йорке. По его словам, это является "очень серьезным сигналом". Он также поделился, что украинские власти в данный момент рассматривают мирное предложение российской стороны.

Американские власти хотят достичь мирного урегулирования украинского конфликта до конца текущего года. Кроме того, Вашингтон рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

Трамп оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине как "очень хорошие"

