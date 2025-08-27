Спецпосланник Трампа Уиткофф не согласился, что экономика РФ ослабевает

02:37Политика
Фото: depositphotos/labrador
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф не согласился с утверждениями о том, что российская экономика ослабевает. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
Во время общения с дипломатом журналист телеканала предположил, что экономика РФ якобы "дает сбой".
"Не уверен, могу ли я так сказать", – ответил Уиткофф.
Политик добавил, что решение о введении дополнительных экономических санкций в отношении Москвы должен будет принимать лично президент США Дональд Трамп.
На этой неделе Уиткофф встретится с украинскими представителями в Нью-Йорке. По его словам, это является "очень серьезным сигналом". Он также поделился, что украинские власти в данный момент рассматривают мирное предложение российской стороны.
Американские власти хотят достичь мирного урегулирования украинского конфликта до конца текущего года. Кроме того, Вашингтон рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.
Трамп оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине как "очень хорошие"