Минтранс РФ выразил готовность возобновить авиасообщение с США

Фото: depositphotos/Shebeko

Минтранс России готов обсудить возобновление авиасообщения с США, если американская сторона проявит интерес. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр транспорта подчеркнул, что на данный момент конкретных разговоров о возобновлении полетов не ведется.

"Но мы, как говорит наш президент (Владимир Путин. – Прим. ред.), ни от чего не закрываемся и готовы к диалогу всегда", – цитирует Никитина ТАСС.

Российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения еще в середине августа. Однако, по словам посла Александра Дарчиева, без возврата конфискованной дипломатической собственности в США решение других вопросов затруднено.

Восстановление полетов между странами можно отрегулировать за 1–2 недели, указывал эксперт Николай Новик. Но этому препятствуют санкционные ограничения и невозможность простого получения визы для граждан двух государств.