Эксперт Новик: возобновление авиасообщения между РФ и США возможно в течение 1–2 недель

16 августа, 10:40Политика
Фото: 123RF/langdu8x
Возобновление авиасообщения между РФ и США технически возможно в течение 1–2 недель, рассказал РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
Однако этому могут мешать как санкционные ограничения, если речь идет о перевозках, так и невозможность простого получения визы для граждан двух стран, подчеркнул Новик.
Ранее стало известно, что российская сторона подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, об этом заявил посол РФ в Америке Александр Дарчиев.
Однако он добавил, что без возврата конфискованной российской дипломатической собственности в США решение других вопросов затруднено.
Между делегациями РФ и США во главе с Владимиром Путиным и главой Белого дома прошли переговоры на Аляске. Президент России подчеркивал, что разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
В свою очередь Трамп заявил, что пока не видит необходимости в введении новых антироссийских санкций. Он также добавил, что встреча была очень хорошей.