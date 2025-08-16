Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 10:40

Политика
Главная / Новости /

Эксперт Новик: возобновление авиасообщения между РФ и США возможно в течение 1–2 недель

Эксперт рассказал, в течение какого времени можно возобновить перелеты между РФ и США

Фото: 123RF/langdu8x

Возобновление авиасообщения между РФ и США технически возможно в течение 1–2 недель, рассказал РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Однако этому могут мешать как санкционные ограничения, если речь идет о перевозках, так и невозможность простого получения визы для граждан двух стран, подчеркнул Новик.

Ранее стало известно, что российская сторона подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, об этом заявил посол РФ в Америке Александр Дарчиев.

Однако он добавил, что без возврата конфискованной российской дипломатической собственности в США решение других вопросов затруднено.

Между делегациями РФ и США во главе с Владимиром Путиным и главой Белого дома прошли переговоры на Аляске. Президент России подчеркивал, что разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь Трамп заявил, что пока не видит необходимости в введении новых антироссийских санкций. Он также добавил, что встреча была очень хорошей.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика