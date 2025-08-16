Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 07:04

Политика
Fox News: окружение Трампа считает, что вторая встреча США и России приведет к миру

В США считают, что следующая встреча по Украине может привести к миру

Фото: 123RF/vchalup

Следующая встреча на высшем уровне между США и Россией по Украине может привести к прекращению огня или даже к установлению мира. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в окружении американского лидера Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что есть большой оптимизм, что именно вторая встреча позволит "довести дело до конца". При этом не уточняется, кто именно сможет принять участие в такой встрече, помимо Трампа и Владимира Путина, а также где и когда могут состояться очередные переговоры.

По итогам прошедших на Аляске переговоров РФ и США Путин заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины, а также над долгосрочным урегулированием конфликта.

Трамп отметил, что теперь договоренность по прекращению конфликта на Украине зависит от президента этой страны Владимира Зеленского.

Глава Белого дома допустил, что может приехать в Москву на следующую встречу с Владимиром Путиным. Он также анонсировал подготовку трехсторонней встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

