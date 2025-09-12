Российские яблоки в магазинах стали дороже импортных. Цены продолжают расти, несмотря на то, что сбор урожая в самом разгаре.

По данным аналитиков, в среднем 1 килограмм отечественных яблок стоит 170 рублей. Для сравнения – бананы можно купить за 138 рублей.

В августе стоимость снизилась на 4%, но эксперты считают, что значительного падения цен в этом сезоне ждать не стоит. Даже при идеальном урожае логистика и сортировка не позволят яблокам стоить дешевле 70–80 рублей за 1 килограмм.

