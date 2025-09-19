Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:30

Общество

Налоговая сможет списывать деньги с карты россиян без решения суда с 1 ноября

Налоговая сможет списывать деньги с карты россиян без решения суда с 1 ноября. Для этого будет достаточно уведомления на "Госуслугах" и отсутствия возражений со стороны должника.

Такие списания будут происходить автоматически. По мнению экспертов, это делается, чтобы повысить собираемость налогов. Сейчас значительная часть задолженностей так и не доходит до стадии взыскания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова