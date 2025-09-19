Налоговая сможет списывать деньги с карты россиян без решения суда с 1 ноября. Для этого будет достаточно уведомления на "Госуслугах" и отсутствия возражений со стороны должника.

Такие списания будут происходить автоматически. По мнению экспертов, это делается, чтобы повысить собираемость налогов. Сейчас значительная часть задолженностей так и не доходит до стадии взыскания.

